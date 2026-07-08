Трамп: У нас із Зеленським чудові стосунки, і це "тільки початок"

Президент США Дональд Трамп заявляє, що у нього з президентом України Володимиром Зеленським чудові стосунки, і це є тільки початком.

"Ми з президентом Зеленським надумали зустрітися принагідно (на саміті НАТО). Ми теж маємо чудові стосунки: від Овального офісу і до сьогодні – дорога далека. Але ми це пройшли і це ще не кінець. Це новий початок", – сказав Трамп на зустрічі із Зеленським в Анкарі в середу.

За словами Трампа, час від часу він розмовляє з президентом України по телефону. "Оце днями говорили, і розмова склалася дуже добра", – додав він.