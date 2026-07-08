Союзники по НАТО підтвердили відданість ст.5 Вашингтонського договору – заключна декларація саміту

Союзники по НАТО підтвердили відданість статті 5 Вашингтонського договору та заявили про створення модернізованого альянсу із сильною європейською складовою. Це закріплено першим пунктом Декларації, яка була ухвалена за результатами саміту НАТО, який пройшов в Анкарі (Туреччина)

"Ми, глави держав і урядів Північноатлантичного альянсу, зібралися в Анкарі, щоб підтвердити нашу залізну відданість колективній обороні Альянсу згідно зі Статтею 5 Вашингтонського договору і трансатлантичному зв’язку між державами-членами Альянсу. Напад на одного з нас є нападом на нас усіх. Наші єдність, солідарність і колективна міць залишаються основою миру, безпеки і добробуту одного мільярда громадян нашого Альянсу вільних і демократичних держав. Ми і надалі віддані комплексному підходу Альянсу "на 360 градусів" у сфері стримування і оборони", – йдеться в декларації.

Лідери країн-членів НАТО висловили переконання, що "міцніша Європа у складі міцнішої НАТО допоможе створити модернізований Альянс". "Європейські держави-члени і Канада, у взаємодії зі Сполученими Штатами Америки, перебирають на себе більшу відповідальність за оборону Альянсу", – наголошується в декларації.

Лідери зазначили, що стримування і оборона Альянсу "ґрунтуються на належному поєднанні ядерного потенціалу, звичайних збройних сил і спроможностей у сфері протиракетної оборони, що доповнюються космічними і кібер засобами".

"Ми віддані збереженню першості Альянсу на полі бою. Ми інвестуємо у розбудову здатності Альянсу розгортати, забезпечувати і постачати наші збройні сили, а також досягнення цілей у сфері спроможностей в усіх галузях операцій, включаючи високоточні удари вглиб території, об’єднану систему ППО і ПРО, безпілотні системи, передові технології і розвідувальні спроможності. Ми розробляємо взаємосумісні трансатлантичні хмарні рішення для ведення бойових дій і запроваджуємо потужні ШІ-моделі", – деталізується в документі.

В декларації союзники також вказали, що Альянс "продовжує реагувати на стратегічне суперництво, повсюдну нестабільність, гібридні загрози і періодичні потрясіння, що визначають ширше безпекове середовище, в якому діє Альянс, і адаптуватися до них". "Держави-члени Альянсу знову наголошують, що Іран не повинен у жодному разі заволодіти ядерною зброєю і закликають його забезпечити цілковите дотримання свободи судноплавства в Ормузькій протоці", – сказано в документі.

Разом з тим, союзники не підтвердили проведення саміту в наступному році в Албанії, як це було вирішено на саміті в Гаазі. Натомість в останньому пункті прописано, що союзники висловили вдячність Туреччині "за щедру гостинність" і "з нетерпінням чекатимемо на нашу наступну зустріч".