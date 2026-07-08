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Зеленський має намір обговорити з Трампом ППО, дипломатію і Drone Deal

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Зеленський має намір обговорити з Трампом ППО, дипломатію і Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом потреби України в ППО, дипломатію і Drone Deal з Америкою.

"Ми вдячні за програму PURL. І ми хочемо поділитися з вами деякими деталями щодо того, що ми плануємо обговорити під час нашої зустрічі: питання протиповітряної оборони – це другий пункт, а може, й перший – та переговори. Гадаю, так, ми розуміємо, що робити. Це наша оцінка того, що робити, як досягти миру", – сказав Зеленський на початку зустрічі з Трампом в Анкарі.

 

#трамп #зеленський
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