Зеленський має намір обговорити з Трампом ППО, дипломатію і Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський має намір обговорити з президентом США Дональдом Трампом потреби України в ППО, дипломатію і Drone Deal з Америкою.

"Ми вдячні за програму PURL. І ми хочемо поділитися з вами деякими деталями щодо того, що ми плануємо обговорити під час нашої зустрічі: питання протиповітряної оборони – це другий пункт, а може, й перший – та переговори. Гадаю, так, ми розуміємо, що робити. Це наша оцінка того, що робити, як досягти миру", – сказав Зеленський на початку зустрічі з Трампом в Анкарі.