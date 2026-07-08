Зеленський та Ляєн обговорили євроінтеграцію, підписання Drone Deal, а також енергетичні питання

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі обговорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн євроінтеграцію України, наступні кроки до підписання Drone Deal, а також питання енергетичної стійкості наступної зими.

"Хороша зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили євроінтеграцію України. Важливо вже найближчим часом відкрити решту переговорних кластерів і не втрачати темп на цьому шляху", – написав він у Телеграмі у середу.

За словами Зеленського, зараз наші команди активно працюють над Drone Deal – "сьогодні говорили щодо наступних кроків і можливих термінів її підписання".

На зустрічі сторони також узгодили позиції щодо найближчих міжнародних заходів. "Попереду багато важливих подій – як за кордоном, так і в Україні", – зазначив Зеленський.

"Детально обговорили енергетичний напрям і підготовку до зими. Усі зацікавлені у завершенні цієї війни до зими, але незалежно від розвитку подій ми маємо бути готовими захистити наших людей і забезпечити стійкість України. Вдячний за енергетичну підтримку і що всі попередні домовленості виконуються. Є і нові ідеї. Працюємо спільно над енергетичною безпекою всієї Європи", – повідомив Зеленський.