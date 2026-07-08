Зеленський про Болгарію: Нашим країнам потрібні сильні відносини

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев на полях саміту НАТО в Анкарі обговорили перспективи двосторонніх співпраці, зокрема в енергетиці та у безпекових питаннях у Чорному морі.

"Важлива зустріч для нашої двосторонньої співпраці з прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим. Нашим країнам потрібні сильні відносини, і сьогодні ми це обговорили. Зокрема, енергетичні питання: можемо багато реалізувати разом, передусім щодо LNG", – написав Зеленський у Телеграмі у середу.

Як зазначив президент України, "залежність Європи від російських енергоресурсів зменшується, і важливо, щоб у партнерів були альтернативи". За його словами, Радев розповів про дипломатичні контакти й "що Болгарія робить для безпеки у Чорному морі. Домовились, що команди будуть на зв’язку".

"Запросив пана Прем’єр-міністра до України. Дякую", – резюмував Зеленський.

Як повідомлялося раніше у цей день, Радев в Анкарі перед початком офіційної частини саміту НАТО заявив, що його країна вичерпала свої можливості для надання військової підтримки Україні. "Ми надали 13 пакетів. У нас немає нічого, щоб постачати Україні. Що ми можемо зробити? Це технічна військова допомога. Що це означає? Ми можемо гарантувати, що зможемо прийняти військову техніку для ремонту в Болгарії. Це наша підтримка", – сказав очільник уряду.

Болгарський прем’єр-міністр наголосив, що офіційна Софія "вичерпала можливості надавати військову підтримку". "Я маю на увазі зброю та боєприпаси зі складів Збройних сил Болгарії", – додав він. Однак Радев зазначив, що Болгарія підтримуватиме Україну фінансово, "в межах можливостей, звичайно, не впливаючи на соціальні витрати".