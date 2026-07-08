Пособник посадовця "Укренерго", викритого на розтраті, дасть викривальні покази та відшкодує збитки на 5,1 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості пособника посадовця НЕК "Укренерго", якого викрили на розтраті державних коштів: йому призначено п’ять років позбавлення волі та звільнено від відбування покарання за викривальні покази та відшкодування збитків, повідомила пресслужба Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

"8 липня 2026 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та пособником посадовця НЕК "Укренерго", якого викрили на розтраті державних коштів. Обвинувачений повністю визнав свою вину в інкримінованому йому злочині та зобов’язався надати викривальні покази", – йдеться у повідомленні САП у телеграм в середу.

Повідомляється, що суд визнав обвинуваченого винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України. Йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, строком на один рік, зі штрафом.

Разом з тим суд звільнив особу від відбування покарання з випробуванням із встановленням іспитового строку два роки та покладенням встановлених судом обов’язків. За даними САП, відповідно до угоди особа зобов’язана відшкодувати половину завданих збитків у розмірі 5,1 млн грн, а також перерахувати на підтримку Збройних Сил України 1,3 млн грн.

Правоохоронні органи (НАБУ, САП та СБУ) викрили у розтраті державних коштів колишнього начальника департаменту безпеки НЕК "Укренерго". За даними слідства, упродовж березня-квітня 2022 року начальник департаменту безпеки, який відповідав за перевірку постачальників та вибір найбільш економічно вигідних пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову. Ба більше, цей постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції. У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,2 млн грн.