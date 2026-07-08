Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ексголові Тернопільської облради

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін покарання колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку за одержання хабара від волонтера.

"Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – ІФ-У) та залишила без змін покарання колишньому голові Тернопільської обласної ради М. Головку… Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна", – йдеться у повідомленні ВАКС у телеграм у середу.

Як нагадали у ВАКС, Головка викрили у червні 2023 року на проханні надати та одержанні понад 600 тис. грн неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення до переліку об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.

Вироком ВАКС від 18 червня 2025 року колишнього голову Тернопільської облради Головка визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням – ІФ-У), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – ІФ-У) Кримінального кодексу України.

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу захисту та виключила з обвинувачення частину щодо ч. 1 ст. 263 КК України (зберігання 20 патронів). В іншій частині вирок ВАКС залишено без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

На виконання вироку ВАКС та ухвали АП ВАКС обвинуваченого взято під варту в залі суду.