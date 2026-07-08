Ердоган заявляє про підтримку PURL для України

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявляє, що підтримує ініціативу PURL із закупівлі американського озброєння для України за кошти інших союзників.

Про це він заявив у середу в Анкарі, відкриваючи засідання Північноатлантичної ради на саміті НАТО.

"Шановні колеги, у війні в Україні я поділяю бачення президента Трампа щодо миру та заявляю про свою підтримку ініціативи щодо пріоритетного списку потреб України (PURL)", – сказав він.

За словами Ердогана, окрім військової підтримки, яку Анкара надає Україні з власних національних ресурсів, Туреччина "продовжуватимемо робити свій внесок у рамках Ініціативи PURL".

"Підтримуючи Україну, ми також використовуємо наші канали зв’язку, щоб спрямувати Росію до миру", – додав президент Туреччини.