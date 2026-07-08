Сибіга: Україна зацікавлена в цементуванні рівноправних, взаємовигідних відносин з Польщею

Україна зацікавлена в цементуванні рівноправних, взаємовигідних, стратегічних відносин з Польщею, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, додавши, що країни приречені саме на такі відносини.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у турецькій Анкарі на полях саміту НАТО.

"Тепер щодо польського треку. Ми теж неодноразово це заявляли, що ми готові і зацікавлені у продовженні, в цементуванні рівноправних, взаємовигідних, стратегічних відносин. І ми приречені на такі відносини, я особисто переконаний", – наголосив міністр.

Сибіга зазначив, що Україна та Польща потребують один одного із міркувань безпеки і спільного майбутнього в Європейському Союзі.

"Дипломатичні канали залишаються відкритими", – додав він.

Сибіга розповів, що мав коротке спілкування з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським.

"Ця тема активно, до речі, цікавить наших партнерів. І я отримую постійне запитання стосовно цього, тому я вважаю, що ми повинні надалі задіювати максимальний інструментарій дипломатичний, аби вивести ці стосунки на той рівень, на той трек, який заслуговують наші обидва народи", – сказав міністр.