Сибіга: Президент мав переговори щодо фіналізації домовленостей створення антибалістики в Україні

Відбулися розмови президента України Володимира Зеленського з лідерами країн, які дійсно можуть забезпечити необхідні елементи для фіналізації процесу щодо створення системи протиповітряної оборони в Україні, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у турецькій Анкарі на полях саміту НАТО.

"А якщо говорити про антибалістичні спроможності, це теж звучало і в моєму виступі під час Ради Україна-НАТО: є чіткі пріоритети, як цього досягати… Є низка держав, в тому числі в Європі, які мають в наявності на своїх складах антибалістичні ракети. Ми з кожною з цих столиць працюємо різними каналами, за різними модальностями", – зазначив міністр.

Крім того, за словами глави МЗС, Україна також розуміє "географію за межами Європи, з якими столицями необхідно активізувати діалог саме для отримання цих рішень". Окремо він відзначив "країни-лобісти", які допомагають Україні працювати в третіх країнах.

"(…) фактично йдеться про такі групи підтримки, групи адвокатування досягнення конкретних результатів щодо посилення антибалістичних споможностей з боку наших найближчих союзників. Я переконаний, що ці рішення будуть", – розповів Сибіга.

Ще одним треком він назвав нарощування українських спроможностей у виготовленні антибалістики.

"Є розуміння, як працювати на цьому треку. Відбулися розмови президента з лідерами тих країн, які дійсно можуть пришвидшити або забезпечити необхідні елементи для фіналізації. Зараз я вже кажу про фіналізацію цього процесу, саме створення системи протиповітряної оборони в Україні з антибалістичними спроможностями", – повідомив Сибіга.