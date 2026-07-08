Двоє людей, зокрема одна дитина, загинули на воді в Україні за добу – ДСНС

Рятувальники продовжили пошук зниклого 7 липня чоловіка, що плавав на SUP-дошці на Дніпрі на Черкащині, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Чоловік плавав на SUP-дошці на Дніпрі на Черкащині та зник. Учора пошукові роботи не дали результатів, тому рятувальники продовжують шукати його сьогодні", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у середу.

За даними служби, загалом за минулу добу на водних об’єктах України загинули 2 людей, з яких одна дитина. Тіло жінки знайшли на Хмельниччині у ставку села Лісова Волиця, а дитини – на Одещині, у Чорному морі в місті Південне.

З початку липня на водоймах уже загинули 42 людини, з них 2 дітей. Від початку року вода забрала життя 378 людей, серед яких 52 дитини.