Рекордна кількість країн на рівні міністрів виступила за перегляд підходів до вступу України в НАТО – глава Місії

Рекордна кількість країн на рівні міністрів виступили за перегляд підходів до вступу України в НАТО, повідомила глава Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

"Рада Україна-НАТО на Саміті в Анкарі. Міністри закордонних справ всіх країн-членів НАТО за одним столом з Україною…Загалом всі 32 міністри взяли слово. Рекордно багато країн на рівні міністрів заявили про те, що треба переглянути підходи щодо вступу України до НАТО – відбувається певним чином ревіталізація цієї дискусії, але вже з нових позицій: України як визнаного Альянсом… контрибутора безпеки та створення НАТО 3.0 – тобто більш європейського НАТО, яке, зрозуміло, буде значно ефективнішим і спроможнішим з Україною, аніж без неї", – написала Гетьманчук у Фейсбуці у середу.

За її словами, міністри дали чітко зрозуміти, що знають про потреби України, ключова з яких – зупинити російський балістичний терор.

"Низка країн просигналізували про нові внески на посилення нашої ППО через програму PURL, а також в інші пріоритетні для України напрямки на кшталт далекобійних боєприпасів", – розповіла вона.

Вона зазначила, що глави дипломатичних відомств країн-членів НАТО, розуміють, що на ескалаційні погрози Росії має бути сформульована чітка, єдина і рішуча відповідь Альянсу ще до того, як Росія спробує перевести будь-яку з цих погроз в площину практичної підготовки.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на засіданні Ради Україна-НАТО заявив, що Україна є безпековим партнером та контрибутором Північноатлантичного альянсу.

"Україна вже не є країною, яка просто шукає захисту; Україна – це безпековий партнер і контрибутор. Ми здатні привнести до колективної безпеки нашу унікальну силу, досвід та інновації. НАТО 3.0 не буде повним без України. Разом ми зміцнюємо нашу спільну безпеку та наближаємо сталий мир для України та решти Європи", – зауважив Сибіга.