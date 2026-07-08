Рятувальники виявили тіло загиблої жінки під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще одну загиблу – рятувальники виявили тіло жінки під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі.

"Після нічної атаки на столицю, під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі, рятувальники виявили тіло загиблої жінки", – написав він у Телеграмі у середу.

Також Кличко повідомив, що чотирьох постраждалих вдень у середу внаслідок падіння ворожого БпЛА в Деснянському районі госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та двоє постраждалих через російську балістичну атаку на Київ у ніч на середу.