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Рятувальники виявили тіло загиблої жінки під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі – Кличко

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ще одну загиблу – рятувальники виявили тіло жінки під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі.

"Після нічної атаки на столицю, під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі, рятувальники виявили тіло загиблої жінки", – написав він у Телеграмі у середу.

Також Кличко повідомив, що чотирьох постраждалих вдень у середу внаслідок падіння ворожого БпЛА в Деснянському районі госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, що одна людина загинула та двоє постраждалих через російську балістичну атаку на Київ у ніч на середу.

#київ #атака_рф
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