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Сибіга: На засіданні Ради Україна-НАТО союзники продемонстрували єдність в оцінках та сигналах

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Сибіга: На засіданні Ради Україна-НАТО союзники продемонстрували єдність в оцінках та сигналах
Фото: Ірина Сомер

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляє, що засідання Ради Україна-НАТО, яке пройшло у вівторок, було демонстрацією єдності союзників в оцінках ситуації та сигналах щодо України в її зусиллях у протидії російської агресії.

Про це він повідомив у середу в Анкарі в ході брифінгу для журналістів, розповідаючи про перебіг засідання, яке пройшло на рівні міністрів закордонних справ у форматі вечері.

"Я вважаю засідання РУН (Рада Україна-НАТО – ІФ-У) одним з найбільш об’єднаним (серед союзників – ІФ-У) з точки зору сигналів, які звучали, з точки зору оцінок, які висловлювалися з нашими партнерами", – сказав глава зовнішньополітичного відомства України.

За його словами, в ході засідання прозвучав "сильний виступ" державного секретаря США Марко Рубіо. "Цей дуже сильний виступ, практично, задав тон всім наступним виступам. Згадувалося необхідність підтримки України напередодні зими, необхідність посилення наших ППО. Йшлося про оцінки реальної ситуації на полі боя. Тут, практично, всі оцінки зводяться до спільного знаменника, а саме, що Україна стабілізувала фронт, Україна досягає успіхів, Україна ефективно застосовує симетричні операції, які суттєво зміцнюють нашу переговорну позицію", – деталізував Сибіга.

Міністр також зазначив, що "все більш очевидним.., стає те, що війна для Путіна не просто пішла не за планом". "А вона веде його до колапсу. І ті пропозиції, які сьогодні має Україна за підтримки наших союзників, безумовно, є шансом для Путіна аби закінчити цю війну і, фактично, уникнути колапсу", – наголосив він.

#рада_україна_нато #сибіга
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