Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сибіга анонсував переговори з угорською колегою щодо підготовки зустрічі лідерів

1 хв читати
Додати як джерело
Сибіга анонсував переговори з угорською колегою щодо підготовки зустрічі лідерів
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував переговори із угорською колегою Анітою Орбан, зокрема, говоритимуть про формат, місце і час зустрічі на рівні лідерів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у турецькій Анкарі на полях саміту НАТО.

"Вчора відбулося коротке спілкування президента України з прем’єр-міністром Угорщини та президентом Польщі з подальшим можливим розвитком", – зазначив міністр.

Він додав, що "звичайно, дата, місце зустрічі лідерів завжди визначається і обговорюється на двосторонній основі дипломатичними каналами".

Сибіга розповів; що сьогодні, як продовження спілкування президента Володимира Зеленського з прем’єром Угорщини Петером Мадяром у нього буде зустріч з міністеркою закордонних справ Анітою Орбан.

"Ми з нею проговоримо формат, місце і час. В цій зустрічі зацікавлені обидві сторони. Неодноразово звучало про нашу налаштованість у відбудові добросусідського діалогу", – повідомив глава МЗС .

Він додав, що "ми потребуємо один одного і ми відкриті до такого діалогу".

#орбан_аніта #саміт_нато #сибіга
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

СБУ: уражено нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані на відстані 1,5 тис. км від кордону України

СБУ: уражено нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані на відстані 1,5 тис. км від кордону України

Служба безпеки України уразила нафтоперекачувальну станцію у Республиці Башкортостан (РФ), яка є одним із ключових об’єктів системи "Транснефть – Ура…

Читати
Директор ДБР: в мене є робоче спілкування з президентом, про тиск навіть у вигляді "прохань" ніколи не йшлося

Директор ДБР: в мене є робоче спілкування з президентом, про тиск навіть у вигляді "прохань" ніколи не йшлося

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявляє, що в нього є виключно робоче спілкування з президентом України Володимиром Зелен…

Читати