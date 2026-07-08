Сибіга анонсував переговори з угорською колегою щодо підготовки зустрічі лідерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував переговори із угорською колегою Анітою Орбан, зокрема, говоритимуть про формат, місце і час зустрічі на рівні лідерів.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у турецькій Анкарі на полях саміту НАТО.

"Вчора відбулося коротке спілкування президента України з прем’єр-міністром Угорщини та президентом Польщі з подальшим можливим розвитком", – зазначив міністр.

Він додав, що "звичайно, дата, місце зустрічі лідерів завжди визначається і обговорюється на двосторонній основі дипломатичними каналами".

Сибіга розповів; що сьогодні, як продовження спілкування президента Володимира Зеленського з прем’єром Угорщини Петером Мадяром у нього буде зустріч з міністеркою закордонних справ Анітою Орбан.

"Ми з нею проговоримо формат, місце і час. В цій зустрічі зацікавлені обидві сторони. Неодноразово звучало про нашу налаштованість у відбудові добросусідського діалогу", – повідомив глава МЗС .

Він додав, що "ми потребуємо один одного і ми відкриті до такого діалогу".