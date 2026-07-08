Сибіга: вже є конкретні рішення щодо посилення антибалістичних спроможностей України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про досягнення за результатами переговорів на саміті НАТО конкретних рішень щодо посилення протиповітряної оборони і не виключив нових оголошень.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у турецькій Анкарі на полях саміту НАТО.

"Ми вже бачимо рішення, які деякими партнерами стали озвучені, стали публічними. Але, мабуть, перед нами ще чергові анонсування, чергові підтвердження внесків, пакетів, як результат проведених розмов і перемовин", – сказав Сибіга.

Він наголосив , що пріоритетом для України є ППО.

"І я можу поділитися своїм враженням, що всі це розуміють, але не просто розуміють у висловленні солідарності словами, а і … вже є конкретні рішення щодо посилення наших ППО спроможностей, посилення наших антибалістичних спроможностей", – наголосив міністр.