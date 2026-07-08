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УЧХ другу добу ліквідує наслідки російських повітряних атак у Харкові

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УЧХ другу добу ліквідує наслідки російських повітряних атак у Харкові
Фото: Червоний Хрест України

Український Червоний Хрест (УЧХ) другу добу поспіль працює на місцях ліквідації наслідків масованих російських ракетно-дронових атак у Харкові.

"Другу добу поспіль загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області спільно з іншими екстреними службами працює на місцях ліквідації наслідків атак", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери проводять обхід прилеглих територій, пошкоджених будівель та поквартирний обхід для виявлення постраждалих. Вони надають першу домедичну та психологічну допомогу постраждалим та тим, хто гостро реагує на стрес. Волонтери також допомагають евакуювати мешканців із пошкоджених будинків та передають постраждалих бригадам екстреної медичної допомоги.

На одній із локацій розгорнуто пункт підтримки УЧХ, де люди можуть отримати психологічну підтримку, випити води, чаю або кави, перекусити. Постраждалим також видають гуманітарну допомогу: OSB-плити, брезент, гігієнічні набори, дитячі спальні набори, питну воду та інші речі першої потреби.

За інформацією ДСНС України, внаслідок масованого російського удару ракетами та безпілотниками по Харкову цього ранку загинули двоє людей, ще 23 постраждали, серед них – четверо дітей. Одне з влучань припало на дах житлової п'ятиповерхівки, також виникли пожежі у приватному секторі та на автозаправній станції, пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та автомобілі.

 

#харківщина #тчху #учх
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