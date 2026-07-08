Кабмін розподілив 7,4 млрд грн субвенції на шкільне харчування учнів з нового навчального року – Лісовий

Кабінет міністрів затвердив розподіл 7,4 млрд грн субвенції на шкільне харчування, щоб громади могли заздалегідь спланувати й організувати безоплатне гаряче харчування для учнів з нового навчального року, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Ми системно працюємо в цьому напрямі. Безоплатне гаряче харчування вже отримують приблизно 2 мільйони учнів і учениць початкової школи, зокрема на прифронтових територіях, а шкільні харчоблоки поступово модернізують – оновлюють обладнання й умови приготування їжі. Розширення на всі класи – наступний крок у цій роботі", – написав Лісовий в мережі Facebook.

За його словами, за кожну дитину в початковій школі держава оплачуватиме продукти на 50 грн на день, у середній і старшій – на 60 грн.

Він додав, що такий підхід діятиме для всіх громад незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

"Завдяки цьому з 1 вересня 2026 року кожен учень і учениця комунальної школи, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Це приблизно 3 мільйони дітей – від першого до випускного класу", – заявив міністр.

Як повідомлялося, в Україні з 1 січня 2022 року стартувала реформа шкільного харчування. У школах почали впроваджувати меню, розроблене шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, видано збірник рекомендованих рецептур для харчування дітей у закладах освіти, розроблений на підтримку Стратегії реформи системи шкільного харчування з 600 різноманітними стравами.

У жовтні 2023 року Кабінет міністрів затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.

В листопаді 2025 року Кабінет міністрів оновив Стратегію реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року і затвердив операційний план заходів на 2025-2027 роки.