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Південна Корея надасть Україні пакет допомоги на 100 млн доларів

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Південна Корея надасть Україні пакет допомоги на 100 млн доларів

Президент Республіки Корея підтвердив надання Україні пакету допомоги у розмірі 100 млн доларів, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на брифінгу у турецькій Анкарі на полях саміту НАТО.

"Тому важливі спілкування, важливі події ще вже відбулися і перед нами, а окремо хочу виділити зустріч з президентом Південної Кореї. Президент Кореї підтвердив наданням Україні пакету допомоги у розмірі 100 млн доларів", – заявив Сибіга.

Як зазначив міністр, відбувся обмін думками стосовно того, що безпека України та Південної Кореї пов’язані, Передусім через факт залучення російською стороною військових з Північної Кореї в агресії проти України.

#анкара #нато #південна_корея #саміт #сибіга #допомога_україні
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