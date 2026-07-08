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Мадяр і Зеленський домовилися зустрітися спочатку в столицях, а потім у Береговому

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Мадяр і Зеленський домовилися зустрітися спочатку в столицях, а потім у Береговому
Фото: https://www.facebook.com/peter.magyar.102

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що домовився зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом у Будапешті або в Києві, потім лідери проведуть зустріч у Береговому.

"Вчора я коротко поспілкувався з президентом Зеленським під час відкриття (саміту НАТО – ІФ-У), і ми домовилися, що зустрінемося десь найближчим часом, або в Будапешті, або в Києві, а потім разом поїдемо в Закарпаття, Берегове", – сказав Мадяр у відеозверненні, яке було опубліковано у Facebook.

Він знову заявив, що Угорщина продовжує підтримувати Україну "всіма видами гуманітарних засобів", але не надає України військової підтримки "ні зброєю, ні військами".

#анкара #угорщина #нато #мадяр_петер #саміт #берегове #зеленський
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