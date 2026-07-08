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Зеленський обговорив із делегацією Конгресу США постачання ракет для Patriot та санкції проти РФ

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Зеленський обговорив із делегацією Конгресу США постачання ракет для Patriot та санкції проти РФ
Фото: https://www.spiegel.de/politik/

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі провів зустріч із двопартійною та двопалатною делегацією Конгресу США, під час якої обговорив посилення протиповітряної оборони України, дипломатичні зусилля та санкційний тиск на Росію.

"Провів зустріч із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США: сенаторами Джинн Шахін, Ліндсі Гремом, Річардом Дурбіном, Крістофером Кунсом, Майком Раундсом та членом Палати представників США Майком Тернером. Вдячний за підтримку та увагу до України", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За його словами, під час зустрічі сторони змістовно обговорили перспективи дипломатії та умови, необхідні, щоб вона спрацювала.

"Поінформував про нестачу ракет-перехоплювачів до "петріотів" і російські удари по наших людях. Зараз внески до PURL та інші постачання ППО – головний пріоритет для захисту", – зазначив президент.

Окремо Зеленський і представники Конгресу США обговорили законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

"Дуже важливо, щоб тиск на Росію за цю війну продовжувався, і ця ініціатива дійсно може допомогти миру", – наголосив президент.

Він також подякував американським сенаторам і конгресменам за підтримку України, повагу до українських військових та запевнення у продовженні допомоги.

#анкара #нато #саміт #сша #patriot #зеленський #ппо
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