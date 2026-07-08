СБУ запобігла проникненню агента російських спецслужб до владних структур України

Служба безпеки України (СБУ) затримала "агента впливу", якого спецслужби Російської Федерації планували просунути на керівну посаду у одну з держустанов України.

"Контррозвідка Служби безпеки за сприяння Генерального прокурора запобігла шпигунському проникненню агента російських спецслужб до однієї з владних структур України. Він намагався організувати неофіційні переговори між представниками української та російської спецслужб щодо умов так званої мирної угоди", – повідомила СБУ у Телеграмі у середу.

Агент погоджував свої пропозиції напряму з керівництвом російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ) та сподівався нав’язати їх українській стороні в інтересах Кремля.

Один із ключових намірів зрадника полягав у здобутті керівної посади, що дозволило б ухвалювати рішення на користь Російської Федерації у сфері енергетики, а також отримати доступ до інформації про вразливі ділянки та системи захисту критичної інфраструктури України. Ці дані ворог міг використати для завдання максимальної шкоди державі. З цією метою "кріт", будучи експертом у галузі енергетики із досвідом роботи у профільних підприємствах, використовував свої зв’язки для просування власної кандидатури на ключові посади в українських енергетичних компаніях.

"Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження, задокументувала злочини російського агента і затримала його на етапі спроби працевлаштування до однієї зі структур", – зазначається у повідомленні.

Як з’ясувало розслідування, фігурант потрапив у поле зору російської спецслужби ще до початку повномасштабної війни (24 лютого 2022 року – ІФ-У). Він готовий був надати власну квартиру у Києві для потреб російської спецслужби у разі захоплення столиці України.

Розвідувально-підривну діяльність агента координував співробітник 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Рінат Аміров. За матеріалами справи, фігурант передав куратору з РФ інформацію про кримінальні провадження в енергетичному секторі України, яку отримав через свої зв’язки серед правоохоронців.

Метою російської спецслужби було проведення інформаційних диверсій щодо дискредитації на той час керівництва енергетичної галузі, а також їх звільнення з подальшим призначенням російського агента.

Надалі агент почав працювати на воєнну розвідку країни-агресора. Його куратором від російського ГРУ був Асланбек Актеміров.

Під час обшуків у зловмисника виявлено російський паспорт і мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.