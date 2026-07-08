СБУ: уражено нафтоперекачувальну станцію у Башкортостані на відстані 1,5 тис. км від кордону України

Служба безпеки України уразила нафтоперекачувальну станцію у Республиці Башкортостан (РФ), яка є одним із ключових об’єктів системи "Транснефть – Урал", повідомляє СБУ.

"Служба безпеки України завдала успішного удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Черкаси" у Республіці Башкортостан. Об’єкт розташований за 1500 кілометрів від державного кордону України. Спецоперацію проведено в межах виконання поставленого Президентом України завдання щодо системного зниження воєнно-економічного потенціалу рф", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

У відомстві зазначають, що по об’єкту відпрацювали щонайменше вісім безпілотників СБУ: внаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції.

"ЛВДС "Черкаси" є одним із ключових об’єктів системи "Транснефть – Урал". Станція забезпечує приймання, накопичення, зберігання та перекачування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів. Через цей об’єкт щороку транспортується майже 2 мільйони тонн нафтопродуктів, а резервуарний парк налічує 27 резервуарів загальним об’ємом понад 385 тисяч кубічних метрів", – зазначається в повідомленні.

В СБУ наголошують, що ураження таких об’єктів суттєво ускладнює логістику постачання нафтопродуктів у центральних і східних регіонах росії, а також негативно впливає на функціонування системи транспортування пального, яка забезпечує потреби військово-промислового комплексу держави-агресора.

"СБУ працює по всій території росії, і для окупанта більше не існує безпечних регіонів навіть у глибокому тилу. Ми послідовно знаходимо та знищуємо інфраструктуру, яка забезпечує армію ворога пальним, логістикою та ресурсами для війни. Кожен далекобійний удар змушує загарбника платити все вищу ціну за війну проти України", ‒ цитує відомство очільника СБУ Євгенія Хмару.