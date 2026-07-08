Удар по житловій 5-поверхівці в Харкові завдано "Бандероллю" – прокуратура

Правоохоронці документують наслідки ранкового удару по житловій 5-поверхівці в Немишлянському районі Харкова, для якого, за попередніми даними, російські військові використали дрон-ракету "Бандероль".

"Прокурори спільно зі слідчими та експертами вилучають і досліджують уламки засобу ураження для встановлення його типу. За попередніми висновками, російські війська застосували дрон-ракету S8000 "Бандероль", – повідомляє пресслужба Хрківської облпрокуратури.

Унаслідок атаки частково зруйновано верхній поверх житлової 5-поверхівки, пошкоджено фасад будівлі, вибито вікна. Загинули чоловік та жінка, ще 29 людей постраждали, серед них – четверо дітей та підлітків.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).