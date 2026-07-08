БЕБ скерувало до суду справу про ухилення квіткової мережі від сплати 10,6 млн грн податків через дроблення бізнесу

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Волинській області завершили досудове розслідування щодо керівника компанії, яка через схему штучного дроблення бізнесу ухилилася від сплати 10,6 млн грн податку на додану вартість та податку на прибуток.

Як повідомили у відомстві, квіткові магазини підприємства у 10 областях України функціонували як єдина мережа, проте продажі оформлювалися через підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування, які фактично працювали як наймані працівники.

Слідство встановило, що у 2025 році компанія не відобразила у податковій звітності понад 27,9 млн грн доходу від реалізації квітів. Під час слідчих дій детективи вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та кваліфіковані електронні підписи підконтрольних ФОПів. Крім того, аналітики БЕБ виявили ризики мінімізації митних платежів через підміну номенклатури та заниження митної вартості при ввезенні квітів. Після вжитих заходів задекларована митна вартість товару збільшилася на 137 млн грн, а сума митних платежів зросла на 36,5 млн грн.

Керівнику товариства було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. Наразі завдані державі збитки у розмірі 10,6 млн грн відшкодовано у повному обсязі, а також фігурант здійснив добровільний внесок на підтримку Збройних сил України у розмірі 500 тис. грн. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України у зв’язку з повним відшкодуванням збитків. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Волинська облпрокуратура.