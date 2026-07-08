Олександр Богомолець і Олена Теліга набрали найбільше голосів в опитуванні у "Дії" щодо видатних українців і українок

Учений-патофізіолог Олександр Богомолець і поетеса Олена Теліга набрали найбільше голосів в опитуванні у "Дії" щодо видатних українців і українок, які змінили науку й технології, суспільство і культуру, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"У застосунку "Дія" завершилося всеукраїнське опитування щодо визначення історичних постатей, чиї інтерактивні портрети прикрасять шкільні простори… Протягом п’яти днів українці обирали визначних діячів та діячок серед 30 кандидатів, які пройшли історичну верифікацію та експертний добір. За підсумками голосування визначено 20 постатей, які набрали найбільшу кількість голосів у двох тематичних блоках", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Львівська область у 2026 році стане першим пілотним регіоном, де в школах будуть інтегровані модульні галереї портретів.

У відомстві розповіли, що кожен такий сучасний артпортрет міститиме QR-код, що вестиме на методичні матеріали на сайті "Освіта для життя" (educationforlife.mon.gov.ua) та ексклюзивні відеоісторії від партнера проєкту Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) на ютуб-каналі "Генокод UA".

Згодом учні в межах творчих гуртків зможуть пропонувати й власні варіанти дизайну портретів.

Також наголошується, що сформований за результатами голосування список із 20 постатей – це лише перша хвиля масштабної освітньої ініціативи, і далі проєкт поступово розширюватиметься на всю Україну, а сам пантеон видатних українців – постійно доповнюватиметься.

Фінальний перелік 20 постатей за результатами голосування в "Дії" у категорії "Українці, що змінили науку й технології" (STEM) виглядає так: Олександр Богомолець – 13131 голосів, Софія Окуневська-Морачевська – 10198, Степан Рудницький – 8530, Катерина Ющенко – 7207, Любомир Романків – 5233, Михайло Кравчук – 3011, Іван Горбачевський – 2976, Анатолій Скороход – 2442, Георгій Кістяківський – 2237 і Микола Пильчиков – 1989.

В категорії "Українці, що змінили суспільство й культуру": Олена Теліга – 14946 голосів, Петро Могила – 14749, Ігор Юхновський – 6547, Олена Степанів – 6182, Архип Куїнджі – 4676, Мілена Рудницька – 4146, Софія Русова – 3573, Агатангел Кримський – 3559, Георгій Нарбут – 2634 і Микола Лукаш – 2310.

Олександр Богомолець – учений-патофізіолог, створив сироватку, що прискорювала зрощування переломів і загоєння м’яких тканин.

Олена Теліга – поетеса й діячка українського визвольного руху, очолювала Спілку письменників в окупованому Києві та загинула від рук нацистів у Бабиному Яру.

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" проходило опитування щодо видатних українців і українок які змінили науку й технології, а також суспільство й культуру.