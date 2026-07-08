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Підписано домовленість щодо спільного українсько-німецького виробництва безпілотників BARS

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Підписано домовленість щодо спільного українсько-німецького виробництва безпілотників BARS

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали імплементаційну домовленість щодо спільного виробництва безпілотних літальних апаратів BARS, здатних завдавати ударів углиб території Росії, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Домовленість укладено за результатами спільної роботи Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини в межах ініціативи Build with Ukraine", – написав Сибіга у соціальній мережі Х у середу.

За його словами, німецька сторона профінансує виробництво БпЛА в межах першого етапу проєкту, а все виготовлене обладнання буде передано Сила оборони України.

"Барс" – це українська серійна крилата ракета-дрон, також відома як ударний засіб середньої дальності. Вона оснащена турбореактивним двигуном, має дальність 700-800 км та здатна нести бойову частину вагою від 50 до 100+ кг.

#німеччина #пісторіус #сибіга #bars #бпла
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