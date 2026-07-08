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"Укрпошта" відновила роботу відділень у Вишневому та Крюківщині після обстрілів

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Укрпошта, 18.05.2026
Укрпошта, 18.05.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Ірина Дорош

АТ "Укрпошта" повідомило про відновлення роботи усіх відділень, які були пошкодженні внаслідок останніх обстрілів у Вишневому та Крюківщині (Київська обл.).

Згідно з повідомленням генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського у Телеграм в середу, комплексні ремонти буде проведено пізніше, водночас від сьогодні усі відділення працюють у штатному режимі, надаючи увесь спектр послуг.

"Дякуємо нашій команді, яка оперативно відновила роботу, і нашим клієнтам — за довіру та підтримку", - наголосив Смілянський.

Як повідомляла Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Вишневому триває ліквідація наслідків ворожої атаки, на місці російського ракетного удару працюють рятувальники.

Наразі фахівці ДСНС продовжують ліквідовувати осередки пожеж, розбирати пошкоджені конструкції та обстежувати територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Також залучені кінологічні розрахунки.

#крюківщини #вишневе #укрпошта
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