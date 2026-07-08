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Зеленський: українські удари досягли Саратовського регіону, Татарстану та Башкортостану

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Зеленський: українські удари досягли Саратовського регіону, Татарстану та Башкортостану
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Україна завдала далекобійних ударів по об’єктах у Саратовському регіоні, Татарстані, Башкортостані та Воронезькому регіоні РФ, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Україна цілком справедливо відповідає Росії на її удари по нашій країні та на затягування війни. Сьогодні наші далекобійні удари досягли Саратовського регіону, Татарстану та Башкортостану – відстань від лінії фронту близько 800, 1400 і 1500 кілометрів. Також – Воронезького регіону, це близько 300 кілометрів від нашого кордону", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Президент подякував воїнам Сил безпілотних систем і Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України та українським розвідкам за проведені операції.

"Уражено Саратовський нафтопереробний завод. Воїни ССО уразили нафтопереробний завод у Татарстані", – зазначив Зеленський.

За його словами, Росія має відчувати наслідки війни, яку вона веде проти України.

"Росіяни повинні відчувати, що їхня держава веде цю війну. Дякую всім, хто допомагає захищати Україну", – додав президент.

#далекобійні_удари #зеленський #ураження
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