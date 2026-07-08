У Печерському райсуді Києва заявили, що заборона на публікацію розслідування про майно брата директора ДБР є тимчасовою – ЗМІ

У Печерському районному суді Києва заявили, що заборона виданню "Слідство.Інфо" публікувати розслідування про майно Олександра Сухачова – харківського бізнесмена та брата директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексія Сухачова – є тимчасовою, повідомило Суспільне з посиланням на відповідь суду на запит.

"Там кажуть, що заборона фактично означає, що журналісти тимчасово, поки діє заборона, не можуть публічно використовувати інформацію щодо Олександра Сухачова, яка "чітко визначена в ухвалі суду", – йдеться у повідомленні Суспільного на сайті у середу.

"У цій справі спір виник з приводу права відповідачів використовувати інформацію, яка охороняється законом, й не може бути використана без згоди особи, якої вона стосується (Олександра Сухачова – ІФ-У). (...) Законом передбачено процедуру забезпечення майбутнього позову, який має бути поданий до суду протягом 10 днів. У разі неподання позову (з боку заявника – ІФ-У), заходи забезпечення позову скасовуються судом", – цитує Суспільне відповідь суду.

Також у відповіді наголошується, що "закон гарантує баланс прав учасників справи" і "Слідство.Інфо" може звернутись до Печерського райсуду суду за скасуванням заборони, навівши свої аргументи. Крім цього, видання має право подати апеляцію, щоб обґрунтованість судової заборони була перевірена судом вищої інстанції.

"Підсумовуючи, щодо тверджень про перешкоджання журналістській діяльності, яку проводять відповідачі ("Слідство.Інфо" – ІФ-У), слід також розуміти, що як міжнародним, так й національним законодавством передбачено можливість обмеження державою й судом реалізації права на свободу слова, до того ж ще й у випадках воєнного стану. Рівно як й передбачено випадки, коли втручання в приватне життя може бути визнане необхідним. Між цими обмеженнями та втручанням має бути правовий баланс. Але це вже предмет спору між сторонами й обґрунтованість таких обмежень та втручання буде вирішувати суд. До цього часу робити такі висновки абсолютно передчасно та популістично", – йдеться у відповіді суду.

7 липня "Слідство.Інфо" повідомило, що Печерський райсуд столиці заборонив медіа поширювати інформацію про майно, угоди та інвестиції Олександра Сухачова. Рішення суду з’явилося 6 липня – саме тоді, коли журналісти спільно з "Центром протидії корупції" (ЦПК) готували до публікації розслідування про 143 об’єкти нерухомості брата директора ДБР.

У ДБР Суспільному заявили, що не коментуватимуть цю ситуацію, оскільки відомство "не є стороною судового процесу", тим паче, що не йдеться безпосередньо про працівника ДБР.

У міжнародній організації "Репортери без кордонів" висловили занепокоєння через заборону публікації розслідування, заявивши, що "систему правосуддя не можна використовувати як інструмент цензури журналістських матеріалів, які становлять суспільний інтерес".