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Вінниця отримає 23 низькопідлогові трамваї зі Швейцарії в рамках проєкту "Цюрихський трамвай" – мер

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Вінниця отримає 23 низькопідлогові трамваї зі Швейцарії в рамках проєкту "Цюрихський трамвай" – мер

Партнери зі Швейцарії передадуть Вінниці 23 низькопідлогові трамваї Tram 2000 та запасні частини до них, повідомив міський голова Сергій Моргунов.

"Нещодавно ми підписали додаткову угоду до проєкту "Цюрихський трамвай". Перші вагони, адаптовані до потреб маломобільних людей, очікуємо вже цього літа", – написав він у Facebook.

Моргунов нагадав, що минулого року місто почало власними силами на базі трамвайного депо дообладнувати Tram 2000 попередніх серій низькопідлоговими секціями.

"Сьогодні на маршрутах уже працюють два вагони. А загалом 70% громадського транспорту у Вінниці є доступними. Нова партія зі Швейцарії зробить трамвайну мережу більш безбар’єрною", – зазначив мер.

Трамваї нового покоління, які Вінниця отримає зі Швейцарії, уже мають низькопідлогову частину та сучасніші технічні рішення.

Моргунов нагадав, що з Цюрихом місто співпрацює вже понад 20 років, за цей час передано 116 трамваїв типу Mirage та Karpfen і 67 трамваїв Tram 2000, що допомогло суттєво оновити трамвайний парк.

Як зазначає Вінницька міська рада на сайті, перші вагони з низькою секцією мають прибути до Вінниці вже цього літа.

Окрім рухомого складу, угода передбачає консультаційну підтримку швейцарських фахівців, які допомагатимуть із розвитком транспортної мережі, плануванням маршрутів і графіків, аналізом транспортних потоків та організацією перевезень.

#цюрихський_трамвай #вінниця #швейцарія
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