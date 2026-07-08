В Одесі чоловік зачинився з людьми в перукарні: шкоди не спричинив, з ним вже працюють поліцейські

В середу вранці в Хаджибейському районі Одеси чоловік зайшов до перукарні і зачинився разом з людьми: вимог не висував, шкоди не спричинив; наразі з ним спілкуються поліцейські, на місце також викликали бригаду медиків, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Національній поліції України.

"Невідомий чоловік в Хаджибейському районі вранці зайшов до перукарні і зачинився разом з людьми, які там були. Погроз він не висував, шкоди нікому теж не спричинив", – зазначили в Нацполіції.

В поліції зазначили, що згодом чоловік відкрив двері. "Наразі з ним спілкуються поліцейські, також на місце викликали бригаду медиків", – уточнили в Нацполіції.