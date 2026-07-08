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До 23 збільшилась кількість постраждалих у Харкові

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До 23 збільшилась кількість постраждалих у Харкові
Фото: https://t.me/synegubov

Станом на 11:05 кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по житловій 5-поверхівці в Немишлянському районі Харкова зросла до 23, п’ятеро з них шпиталізовані, ще двоє загинули, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"16 людей зазнали поранень, зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчинка. У лікарні наразі перебувають п’ятеро людей, один чоловік – у важкому стані, в операційній. Ще 7 постраждалих отримали гостру реакцію на стрес, їм надали медичну допомогу на місці", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, вік загиблих – близько 60 років, їхні дані уточнюються.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв, що внаслідок ранкового удару двоє загинули, ще 20 постраждали.

#харків #атаки_рф
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