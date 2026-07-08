Генштаб ЗСУ заявив про ураження вночі ще двох НПЗ на території РФ – у Саратовській області та у Татарстані

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження у ніч проти середи, 8 липня, двох російських нафтопереробних заводів – у Саратові та у Нижньокамську (Татарстан), а також аеродрому "Борисоглебск" у Воронезькій області РФ та мостів окупантів.

"В ніч на 8 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод (Саратовська обл., рф). На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється", йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Телеграмі.

Повідомляється, що Саратовський НПЗ входить до структури компанії "Роснефть" і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність – близько 7 млн т нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора.

"Також завдано ураження нафтопереробному заводу "ТАІФ-НК" у Нижньокамську (Республіка Татарстан, рф). На території підприємства зафіксовано вибухи та пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що "ТАІФ-НК" – один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ, до складу якого входять власне НПЗ, завод бензинів та комплекс глибокої переробки важких залишків. Проєктна потужність підприємства з переробки нафти становить понад 7 млн т на рік, а з урахуванням усіх видів сировини комплексна потужність перевищує 8 млн т. Продукція заводу – дизпальне, бензини, авіапальне та інші нафтопродукти, задіяні у забезпеченні економіки й військової логістики РФ.

Окрім того, уражено аеродром "Борисоглебськ" у Воронезькій області РФ. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

"Вчора було уражено автомобільні мости у районах Уразового та Шелаєвого Бєлгородської області рф. Об’єкти використовуються противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів", – додали у Генштабі.

Генштаб також повідомив про ураження шести танкерів тіньового флоту, з яких один перебував у Чорному морі, та п’ять – в Азовському.

Раніше у цей день командувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив про ураження 9 танкерів тіньового флоту РФ у Азовському морі. "Птахи СБС відпрацювали +9 танкерів тіньового флоту рф за ніч 8 липня у Азовському морі", – написав він у Телеграмі у середу.