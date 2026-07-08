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Петиція до Кабміну із закликом посилити відповідальність за напади на військовослужбовців набрала лише 39 голосів

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Петиція до Кабміну із закликом посилити відповідальність за напади на військовослужбовців набрала лише 39 голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом посилити відповідальність за напади на військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ), а також за систематичне ухилення або сприяння ухиленню від виконання військового обов’язку в умовах воєнного стану не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 7 квітня і станом на 8 липня вона набрала лише 39 голосів із 25 тис. необхідних.

"Роки повномасштабної війни виснажили наше суспільство, проте це не може бути виправданням для беззаконня, яке коїться в нашому тилу. Напади на військовослужбовців ТЦК та СП, які в переважній більшості є ветеранами з бойовим досвідом та пораненнями, повторюються все частіше", – йшлося в петиції.

У зв’язку з цим, автор петиції просив: посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за напади на військовослужбовців ЗСУ, а також за систематичне ухилення, або ж сприяння ухиленню від виконання військового обов’язку в умовах воєнного стану; посилення санкцій за перешкоджання мобілізаційним заходам; стоврення системи економічної та цивільної покарання для осіб, що ухиляються від військової служби; закриття юридичних лазівок, як використовуються з метою ухилення.

#кабмін #військовослужбовці #петиція
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