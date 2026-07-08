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Поранено трьох енергетиків на Полтавщині внаслідок атаки БПЛА, негода знеструмила 10 н.п. на Хмельниччині – Міненерго

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На Полтавщині під час виконання аварійно-відновлювальних робіт внаслідок атаки ворожого БПЛА по службовому автомобілю троє енергетиків отримали поранення різного ступеню важкості, повідомило Міністерство енергетики України у середу.

"Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається уся необхідна медична допомога", – зазначили у відомстві.

За інформацією Міненерго, станом на ранок 8 липня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській та Харківській областяхтимчасово залишається без електропостачання.

Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Окрім того, через негоду без електропостачання залишається 10 населених пунктів на Хмельниччині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Міненерго не прогнозує застосування обмежень у середу.

#атаки_рф #енергетика #полтавщина
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