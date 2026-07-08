Директор ДБР: в мене є робоче спілкування з президентом, про тиск навіть у вигляді "прохань" ніколи не йшлося

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Олексій Сухачов заявляє, що в нього є виключно робоче спілкування з президентом України Володимиром Зеленським, а про тиск навіть у вигляді "прохань" ніколи не йшлося.

"Взагалі ні від нардепів, ні від нашого профільного комітету жодних прохань або тиску не було і немає", – сказав директор ДБР в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання про незалежність ДБР як інституції та наявність певного тиску з боку парламентарів.

"Сьогодні понад 50 парламентарів є фігурантами кримінальних проваджень ДБР: на жаль, це представники усіх політичних партій та груп і різноманітна палітра кримінальних правопорушень. Троє з депутатів наразі знаходяться під вартою за державну зраду", – додав Сухачов.

Говорячи про те, чи є вплив на директора ДБР з боку Офісу президента чи голови держави, Сухачов зазначив: "Президент України одночасно є Верховним головнокомандувачем ЗСУ. З урахуванням підслідності ДБР зрозуміло, що ми під час нарад інформуємо президента про певні аспекти протидії злочинності, які його цікавлять. Глава держави повинен розуміти загрози на тому, чи іншому напрямі, щоб приймати відповідні рішення".

В цьому контексті Сухачов наголосив: "Тому робоче спілкування, звісно, є. Але про тиск навіть у вигляді "прохань" ніколи не йшлося".

"Особисто з президентом останній раз я спілкувався ще у січні, коли доповідав йому про стратегічні напрями роботи на 2026 рік", – додав директор ДБР.