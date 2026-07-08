Підозрювана у скоєнні злочину в Монако Березовська в'їхала в Україну законно – Держприкордонслужба

Підозрювана у скоєнні резонансного злочину в Монако Анастасія Березовська в’їхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску, повідомила Державна прикордонна служба України.

"На момент перетину державного кордону 1 липня 2026 року жодних обмежень чи обставин, пов’язаних із пропуском цієї громадянки України не було. Під час проходження нею прикордонного контролю спрацювань баз даних, зокрема і Інтерполу, про знаходження її в розшуку не відбувалося", – йдеться в офіційному повідомленні Держприкордонслужби у Телеграмі в середу.

Там додали, що усі пункти пропуску через державний кордон України підключені до бази даних Інтерполу. Це дозволяє Державній прикордонній службі України миттєво перевіряти осіб, автомобілі та документи, що перебувають у міжнародному розшуку на момент перетину кордону.

"Наголошуємо, що Державна прикордонна служба України діє на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією та чинним законодавством України", – йдеться у дописі.

Як повідомлялось, Інтерпол оголосив 39-річну громадянку України Анастасію Березовську у розшук як підозрювану в організації вибуху у понеділок в Монако, внаслідок якого олігарх українського походження Вадим Єрмолаєв, його супутниця та 13-річний син отримали серйозні поранення.

7 липня ЗМІ повідомили, що Березовську знайдено вбитою в Україні в ніч на вівторок. Правоохоронці підтвердили цю інформацію. В умисному вбивстві підозрюють чинного співробітника Головного управління розвідки Міноборони та колишнього правоохоронця. Їм оголошені підозри.

Єрмолаєв – засновник торгово-виробничої корпорації "Алеф" та один із найбільших забудовників міста. Раніше він регулярно входив до переліку 100 найбагатших людей України за версією Forbes. У 2019 році він відмовився від українського громадянства на користь Кіпру. Він проживає в князівстві Монако щонайменше з 2021 року, перебуває під санкціями в Україні з грудня 2023 року за підприємницьку діяльність в окупованому Криму.