Сирський про ефективність безпілотників: у червні співвідношення уражень становило 1,6 до 1 на користь ЗСУ, тоді як у травні – 1,5 до 1

Безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України за підсумками роботи безпілотних систем у червні 2026 року виконали понад 437 тисяч бойових місій та уразили більш ніж 200 тисяч верифікованих цілей противника.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, зазначивши, що цей показник суттєво зріс порівняно з травнем, коли було уражено майже 180 тисяч цілей.

"За допомогою безпілотних систем у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Сили оборони продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. У червні співвідношення уражень становило 1,6 до 1 на нашу користь, тоді як у травні – 1,5 до 1. Позитивна динаміка зберігається", – написав Сирський у Телеграмі у середу.

За його даними, у червні українські наземні роботизовані комплекси (НРК) виконали близько 17 тисяч завдань проти 12,5 тисяч у травні. Їх активно масштабують для логістики, евакуації поранених та бойових завдань

"Послідовно розвиваємо й напрямок Middle Strike. Якщо у травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень засобами цього класу, то в червні – вже близько 3,4 тисячі. Нарощуємо спроможності й у сегменті Deep Strike. У червні уражено 172 цілі противника в його оперативній та стратегічній глибині. Ворог уже відчуває наслідки цих ударів. Їхня інтенсивність та ефективність і надалі зростатимуть", – наголосив Сирський.

Сирський визначив ключові завдання на найближчий період: нарощування кількості підрозділів Middle Strike та Deep Strike для утримання під постійним вогневим впливом тилів, логістики, складів та енергоінфраструктури ворога; вдосконалення систем радіоелектронної боротьби (РЕБ); застосування безпілотних комплексів у морській операційній зоні для захисту узбережжя та морського зернового коридору.