Запустилася платформа логістичного супроводу іноземних добровольців – Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що відсьогодні запрацювала платформа логістичного супроводу іноземних добровольців.

"Відкрили ринок логістичного супроводу іноземних добровольців. Відсьогодні запустили роботу єдиної платформи https://foreigners.mod.gov.ua/. Відтепер, щоб приєднатися до програми, компанії мають лише подати заявку на сайті. Увесь шлях іноземного добровольця – від рішення приїхати в Україну до укладення контракту на військову службу – проходитиме за єдиними прозорими правилами", – написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, Україна прагне, щоб 30-50% бойових посад займали саме іноземні добровольці.

Міністр оборони України Михайло Федоров додав, що тепер компанії отримуватимуть фіксовану винагороду за кожного іноземного добровольця, який укладе контракт, а оплата (300 тис. грн за одного добровольця – ІФ-У) здійснюватиметься покроково – після проходження визначених етапів.

Так, щоб приєднатися до програми компаніям необхідно подати заявку через форму на сайті, після цього з ними зв’яжеться представник програми.

"Офіційно супроводжувати іноземних добровольців зможуть лише верифіковані компанії, зареєстровані в Україні. Для цього вони мають пройти державну перевірку та відповідати вимогам доброчесності й фінансової стабільності", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, на початку липня Кабінет міністрів затвердив порядок логістичного супроводу іноземних добровольців – від в’їзду в Україну до укладення контракту на військову службу та зафіксувала суму оплати таких послуг у 300 тис. грн за одного добровольця.