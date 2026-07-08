СБС поцілили по 9 танкерам тіньового флоту РФ за ніч у Азовському морі – Мадяр

Сили безпілотних систем (СБС) поцілили ще у 9 танкерів тіньового флоту РФ у Азовському морі

"Птахи СБС відпрацювали +9 танкерів тіньового флоту рф за ніч 8 липня у Азовському морі. уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин: 19 танкерів тіньового флоту, 1 сухогруз і 1 паром у Керчі", – написав омандувач СБС ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді у Телеграмі у середу.

Працювали пілоти "Кайрос" 414 обр СБС "Птахи Мадяра", 413 оп СБС "Рейд" та 1 оц СБС, зазначив Мадяр.

Крім того, протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму та південній частині ТОТ "Птахи СБС уразили 53 військові цілі", йдеться у дописі.

"(…)протягом ночі відпрацьовано +6 електропідстанцій (всього рівно 50 енерговузлів протягом 01-08 липня) та інші чутливі об’єкти. Звіт згодом", – зазначив командувач.