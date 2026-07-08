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У Києві ліквідовано всі пожежі після нічного обстрілу – ДСНС

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У Києві ліквідовано всі пожежі після нічного обстрілу – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Всі пожежі, що виникли через нічний обстріл Києва, ліквідовано, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У Києві рятувальники ліквідували всі пожежі, спричинені нічним обстрілом рф. У Святошинському та Деснянському районах горіли адміністративні будівлі й складські приміщення", – йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі у середу.

За даними служби, наразі триває розбирання та проливання конструкцій пошкоджених будівель.

Як повідомлялося, внаслідок балістичної атаки на Київ уночі загинула одна людина, ще двоє – постраждали.

#київ #атаки_рф #дснс #пожежі
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