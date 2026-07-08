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ДБР поінформувало голову комітету ВР з питань антикорупційної політики щодо обставин контактів із фігурантом справи "Мідас" Миронюком – Сухачов

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ДБР поінформувало голову комітету ВР з питань антикорупційної політики щодо обставин контактів із фігурантом справи "Мідас" Миронюком – Сухачов

Державне бюро розслідувань (ДБР) поінформувало голову комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну щодо причин та обставин спілкування співробітників Бюро із фігурантом справи про корупцію в енергетиці – ексрадником міністра енергетики Ігорем Миронюком, зазначає директор ДБР Олексій Сухачов.

"Про те, чому ми комунікували з Миронюком, в межах якого кримінального провадження та з якого саме приводу – ми окремо поінформували голову комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасію Радіну, оскільки ця інформація має певні обмеження", – розказав Сухачов в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що ДБР попередило "усі проінформовані сторони про недопущення розголошення таємниці досудового розслідування".

"Я взагалі не розумію, чому ми опинилися в цьому Міндічгейті і чому на слуханнях прокурор САП зачитав інформацію щодо мене і моєї дружини. (На судовому засіданні Вищого антикорупційного суду з обрання запобіжного заходу фігуранту корупційного скандалу ексміністру енергетики Герману Галущенко прокурор зачитав матеріали НСРД, в яких згадувалися нібито корупційні зв’язки дружини директора ДБР із злочинною організацією Міндіча – ІФ-У)", – висловив здивування директор ДБР.

Він нагадав, що представники ДБР були на засіданнях Тимчасової слідчої комісії і комунікували цю тему із усіма зацікавленими сторонами.

"Відразу порушили кримінальне провадження, бо це надало нам певний спектр процесуальних можливостей. В межах цього провадження ми провели масштабну роботу, про що проінформували ТСК. (Керівництво управління внутрішньої безпеки ДБР підтвердило зокрема, що фігурант справи НАБУ – ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк дійсно відвідував офіс ДБР у Києві – ІФ-У)", – додав Сухачов.

Він повідомив, що оскільки в ході розслідування не було встановлено будь-яких фактів порушення закону, дане кримінальне провадження було закрите за відсутності складу злочину. "Прокурор уважно все вивчив та не скасував постанову про закриття цієї справи", – зазначив директор ДБР.

Відповідаючи на питання, чи допитували його особисто слідчі ДБР, Сухачов сказав: "Так. І мою дружину теж".

Як повідомлялося, 10 листопада 2025 року НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Миронюк є підозрюваним у справі "Мідас" та знаходиться під вартою у СІЗО. В ході онлайн-включення на засіданні ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства у сфері оборони Миронюк заявив, що ніколи не був радником ексміністра енергетики Галущенко, який підозрюється у відмиванні коштів та участі у злочинній організації бізнесмена Тимура Міндіча, який в свою чергу на законних підставах залишив Україну за кілька годин до обшуків антикорупційних органів і перебуває в Ізраїлі.

Миронюк – адвокат, був заступником голови Фонда державного майна України, помічником екснардепа Андрія Деркача, який утік до РФ, його внесено до санкційного списку.

Видання "Українська правда" опублікувало три серії аудіоматеріалів, задокументованих НАБУ і САП в рамках операції "Мідас" з викриття корупції у сфері енергетики за участі українських високопосадовців.

#міндіч #верховна_рада #інтервю #сухачов #енергетика #дбр
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