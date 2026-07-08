Зеленський у середу в Анкарі проведе низку зустрічей, зокрема з Трампом – прессекретар

Президент України Володимир Зеленський у середу на саміті НАТО в Анкарі проведе низку зустрічей з лідерами, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом.

Про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Планується, що Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, конгресменами, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем, прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Зустріч з Трампом запланована на 14.30 за київським часом.