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Зеленський у середу в Анкарі проведе низку зустрічей, зокрема з Трампом – прессекретар

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Зеленський у середу в Анкарі проведе низку зустрічей, зокрема з Трампом – прессекретар
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський у середу на саміті НАТО в Анкарі проведе низку зустрічей з лідерами, зокрема, з президентом США Дональдом Трампом.

Про це журналістам повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Планується, що Зеленський зустрінеться з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, конгресменами, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем’єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем, прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Зустріч з Трампом запланована на 14.30 за київським часом.

#анкара #нато #саміт #трамп #зеленський
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