Ранок у Херсоні ворог перетворив на трагедію: двоє загиблих, шестеро травмованих

У Херсоні зранку середи відомо про двох загиблих і шістьох поранених внаслідок влучання дронів у маршрутний автобус і цивільну автівку.

"Знову звичайний ранок у Херсоні росіяни перетворили на трагедію. Терористи вкотре атакували дроном маршрутний автобус саме в час, коли в ньому було найбільше пасажирів", – написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у Телеграмі у середу.

За його словами, це був цілеспрямований удар по цивільному транспорту. "Оператор безпілотника не міг не бачити, що в автобусі їдуть цивільні люди. Але свідомо спрямував дрон просто в салон", – зазначив керівник.

Унаслідок цієї атаки на місці загинула 72-річна жінка. За уточненою інформацією, ще шестеро херсонців дістали поранення різного ступеня тяжкості. Нині наші медики надають їм усю необхідну допомогу.

Крім того, близько 09:10 росіяни атакували FPV-дроном автівку у середмісті Херсона.

"Через ворожий удар смертельні поранення отримав 53-річний чоловік", – написав Прокудін.