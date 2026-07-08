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Директор ДБР: суспільство не готове до використання зброї для самозахисту, це моя особиста думка

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Директор ДБР: суспільство не готове до використання зброї для самозахисту, це моя особиста думка

Державне бюро розслідувань (ДБР) займає нейтральну позицію щодо закону про цивільну зброю, особиста думка директора ДБР Олексія Сухачова: під час війни і без належного врегулювання цього робити не можна.

"Щодо зброї для самозахисту ДБР займає нейтральну позицію. Це питання МВС, парламенту і суспільства. Своє занепокоєння ми висловили МВС і будемо відстоювати цю позицію в парламенті, якщо до нас будуть відповідні звернення", – сказав директор ДБР в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на питання щодо доцільності дозволу носіння "короткостволу" під час війни та участі ДБР в обговоренні проєктів законів про цивільну зброю.

Висловлюючи свою думку з цього приводу, Сухачов зауважив: "Моя особиста думка по зброї для самозахисту: це можна робити, але після завершення бойових дій та вирішення низки інших, супутніх проблем".

"На даному етапі наше суспільство не готове до використання зброї. Як контролювати її обіг та використання? Хто може гарантувати об’єктивну оцінку психологічного стану громадянина, який хоче отримати зброю? Тут дуже багато питань без відповідей", – наголосив він.

Як повідомлялося, після теракту в Голосіївському районі Києва, коли внаслідок дій стрілка загинуло 7 людей, а ще 14 дістали поранення, актуалізувалося питання доцільності зброї для самозахисту.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що закон про цивільну зброю має бути, але всі види зброї потрібно класифікувати, а людей підготувати. "Це ціла система, інфраструктура. Зміни в кримінальне законодавство, визначення по самозахисту, тири, місця зберігання. Ми готові до цього діалогу. Хочемо, щоб ця система була. Щоб було в людей право на збройний самозахист. І, головне, щоб ця людина була підготовлена", – пояснював міністр на зустрічі з представниками медіа.

З кінця квітня МВС почало консультації з парламентарями щодо закону про цивільну зброю, що надасть українцям право на збройний самозахист.

#зброя #цивільні #інтервю #сухачов #мвс #дбр
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