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СБУ завдала ударів по авіабазі "Джанкой", підрозділах безпілотних систем РФ та складах ворога на ТОТ України

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СБУ завдала ударів по авіабазі "Джанкой", підрозділах безпілотних систем РФ та складах ворога на ТОТ України
Фото: Генштаб ЗСУ

Служба безпеки України (СБУ) минулого тижня завдала ударів по авіабазі "Джанкой", інфраструктурі порту "Крим" у Керчі, логістичному хабі із безпілотниками в районі Покровська (Донецька обл.), по місцях дислокації підрозділів безпілотних систем РФ у Запорізькій області, повідомили у пресслужбі відомства.

"Підрозділи "Альфи" СБУ, які працюють у зоні мiddle strike ударів, минулого тижня провели комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях противника на тимчасово окупованих територіях України. Ці удари було здійснено на виконання поставлених Президентом України завдань у межах системного зниження воєнного потенціалу РФ", – йдеться у повідомленні СБУ у Телеграмі у середу.

Повідомляється, що спецпризначенці "Альфи" завдали ударів безпілотниками по військовій інфраструктурі тимчасово окупованого Криму, зокрема, по військовій авіабазі "Джанкой", де уражено ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників "Оріон" та склади зі зброєю і військовою технікою; інфраструктурі порту "Крим" у Керчі; складах боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.

Бійці СБУ також знищили логістичний хаб із безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами в районі Покровська Донецької області. "Цей об’єкт забезпечував логістичну підтримку російських військ на цьому напрямку", – йдеться у повідомленні СБУ.

Крім того, успішно уражено пункти постійної дислокації пілотів безпілотних систем РФ у населених пунктах Комиш-Зоря та Кам’янка в Запорізькій області. Також знищено військові склади противника у Гранітному та Стилі Донецької області.

"Ці спецоперації суттєво порушити елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції. Під час ударів також були ліквідовані пілоти та керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК ворога", – наголосили в СБУ.

#крим #ураження #джанкой #альфа #сбу
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