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На Полтавщині близько 8500 абонентів залишились без е/е через атаку ворога по енергетичному об'єкту

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На Полтавщині близько 8500 абонентів залишились без е/е через атаку ворога по енергетичному об'єкту
Фото: https://t.me/poltavskaOVA

На Полтавщині наразі без світла близько 8500 абонентів у 36 населених пунктах через атаку ворога по енергетичному об’єкту 7 липня, аварійні бригади працюють над відновленням електропостачання, повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Унаслідок вчорашньої атаки по об’єкту енергетики, відбулося аварійне відключення електроенергії для побутових та юридичних споживачів. Без світла близько 8500 абонентів у 36 населених пунктах", – написав він у Телеграмі у середу.

За словами Дяківнича, аварійні бригади АТ "Полтаваобленерго" вже працюють над відновленням електропостачання.

#знеструмлення #атаки_рф #полтавщина
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