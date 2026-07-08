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Чернігівщина: є влучання по АЗС, по транспортній інфраструктурі, по с/г підприємствах, двоє постраждалих

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Чернігівщина: є влучання по АЗС, по транспортній інфраструктурі, по с/г підприємствах, двоє постраждалих

Російські окупаційні війська обстріляли автозаправну станцію в м. Семенівка (Новгород-Сіверський р-н, Чернігівська обл.), близько 6 годин обстрілювали м. Сновськ (Корюківський р-н), є двоє постраждалих, одна з них 18-річна дівчина, зафіксовано руйнування кількох підприємств та транспортної інфраструктури, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус

"Учора з самого ранку "молнія" влучила по АЗС у Семенівці. Серед дня був удар по Мені. У 18-річної дівчини акубаротравма", – написав він у Телеграмі у середу.

За словами Чауса, близько шести годин тривала атака на Сновськ. "Ворог бив "герберами". Щонайменше 12 вибухів. Через удари по підприємству постраждав 46-річний чоловік. Пошкоджений автокран і ангар. Пожежу там загасили", – розповів він.

Пізніше, за словами Чауса, у Сновську було зафіксовано удар по двох сільськогосподарських та одному комунальному підприємствах (загорівся трактор і легковик). Зафіксоване влучання по транспортній інфраструктурі. У місті в низці будівель пошкоджені вікна.

#атаки_рф #чернігівщина
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