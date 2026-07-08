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Ворог ударив по приміщенню логістичної компанії на Дніпропетровщині

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Ворог ударив по приміщенню логістичної компанії на Дніпропетровщині
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ворог атакував Дніпровський район на Дніпропетровщині.

"Завдав удару по приміщенню логістичної компанії. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у Телеграмі в середу.

#дніпропетровщина #атаки_рф
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