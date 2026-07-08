Ворог ударив по приміщенню логістичної компанії на Дніпропетровщині

Ворог атакував Дніпровський район на Дніпропетровщині.
"Завдав удару по приміщенню логістичної компанії. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у Телеграмі в середу.
Ворог атакував Дніпровський район на Дніпропетровщині.
"Завдав удару по приміщенню логістичної компанії. Інформація про постраждалих уточнюється", – написав начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа у Телеграмі в середу.
Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що відсьогодні запрацювала платформа логістичного супроводу іноземних добровольців. "Відкрили ринок ло…
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